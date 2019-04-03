03 Nisan 2019, 17:08
»»

Peugeot ABD Pazarı İçin Hızlanıyor

Peugeot ABD Pazarı İçin Hızlanıyor

CARMEDYA – Peugeot, ABD pazarına geri dönme planlarını hızlandırıyor. Marka bu pazara girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son görüşmelerde Carlos Tavares, markanın üç ya da dört yıl içinde ABD pazarında modellerini sergilemeye başlamayı düşündüklerini söyledi. Peugeot’un Opel’i satın alması ABD pazarının neredeyse bir anahtarıydı. Tavares, “ABD’de uzun vadeli bir oyuncu olmak istiyoruz. ABD’ye getirebileceğimiz ürünleri...The post Peugeot ABD pazarı için hızlanıyor appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Peugeot, ABD pazarına geri dönme planlarını hızlandırıyor. Marka bu pazara girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Son görüşmelerde Carlos Tavares, markanın üç ya da dört yıl
içinde ABD pazarında modellerini sergilemeye başlamayı düşündüklerini söyledi.
Peugeot'un Opel'i satın alması ABD pazarının neredeyse bir anahtarıydı.



Tavares, "ABD'de uzun vadeli bir oyuncu olmak istiyoruz. ABD'ye
getirebileceğimiz ürünleri bugünden görebiliyoruz. Saf elektrikli
otomobillerimizi piyasaya sürüyoruz, plug-in hibrit otomobillerimizi piyasaya
sürüyoruz. Bu konuda sınır yok" dedi.

Fiat Chrysler ile birleşmeye açığız

ABD'de yapılan operasyonun ardından PSA Grubu'nun Fiat
Chrysler Otomobilleri ile birleşmeye açık olduğunu da Tavares görüşmelerde
belirtti.

The post Peugeot ABD pazarı için hızlanıyor appeared first on Carmedya. Fiat, Opel, Peugeot, Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com