Peugeot ABD Pazarı İçin Hızlanıyor

CARMEDYA - Peugeot
, ABD
pazarına geri dönme planlarını hızlandırıyor. Marka bu pazara girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son görüşmelerde Carlos Tavares, markanın üç ya da dört yıliçinde ABD pazarında modellerini sergilemeye başlamayı düşündüklerini söyledi.Peugeot'un Opel
'i satın alması ABD pazarının neredeyse bir anahtarıydı.
Tavares, "ABD'de uzun vadeli bir oyuncu olmak istiyoruz. ABD'yegetirebileceğimiz ürünleri bugünden görebiliyoruz. Saf elektrikliotomobillerimizi piyasaya sürüyoruz, plug-in hibrit otomobillerimizi piyasayasürüyoruz. Bu konuda sınır yok" dedi. Fiat Chrysler
ile birleşmeye açığız
ABD'de yapılan operasyonun ardından PSA Grubu'nun FiatChrysler Otomobilleri ile birleşmeye açık olduğunu da Tavares görüşmelerdebelirtti.
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Fiat, Opel, Peugeot, Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com