19.06.2019 10:18
Haberler» Güncel» Haber

Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008

Peugeot

Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken, güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken, güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Peugeot açıklamasına göre, firma, otomotiv dünyasında tamamen yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için yeni SUV 2008'i sunuyor.
Yenilikçi ve heyecan verici bir otomobil deneyimi yaşatma vizyonuyla hareket eden Peugeot, çok yönlü bir sürüş deneyimi için son derece modern bir yorum getiriyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken son derece güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Peugeot'nun sahip olduğu bilgi birikiminden ve deneyimden sonuna kadar yararlanan yeni nesil SUV, yeni nesil i-Cockpit 3D de dahil olmak üzere en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Yenilikçi güç ve aktarma organlarıyla öne çıkan Peugeot SUV 2008, kullanıcıya elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip 3 farklı motor seçeneğinden birini seçme imkanı tanıyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, şirketin geleceğe dair heyecan ve güven verici vizyonunu yansıtmakla birlikte kullanıcılara ihtiyaç duydukları mobilite çözümünü sağlıyor. Yeni SUV ayrıca, Peugeot ürün gamını başarıya götüren değerleri bünyesinde barındırmakla kalmıyor, tasarım, inovasyon ve teknoloji noktasında daha da ileriye taşıyor.
Kaynak: AA
otomobil, nesil, peugeot, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:03 Suriyeli cinayetinde iki sanığa 25'er yıl hapis
12:02 AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
12:02 ANTALYA SURİYELİ CİNAYETİNDE İKİ SANIĞA TOPLAM 50 YIL HAPİS
12:02 DÜZCE EMNİYETİNDEN ŞOK UYGULAMALAR
12:02 KAHRAMANMARAŞ TRAKTÖR TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ
12:02 NİĞDE'DE YÜKSEK VERİMLİ 2 PATATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ
12:02 Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...