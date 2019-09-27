Haberler » Güncel » Haber

Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring'e katılacak

Peugeot Türkiye, ürün gamını Intercity V Weekend Motoring'de sergileyecek.

27.09.2019 17:34Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring'e katılacak
Peugeot Türkiye, ürün gamını Intercity V Weekend Motoring'de sergileyecek.
Peugeot açıklamasına göre, Peugeot Türkiye, otomobil merkezi Intercity İstanbul Park'ın ikincisini gerçekleştirdiği V Weekend Motoring'e bir Türkiye tanıtımı ile damgasını vuruyor.
Yeni Peugeot 508, Intercity V Weekend Motoring'de ilk defa görücüye çıkıyor.
Peugeot standında, üstün teknolojilere sahip ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri ile beraber segmentinde kuralları değiştiren Yeni Peugeot Rifter modeli de sergileniyor. Festival ziyaretçilerine, Peugeot modellerini yakından incelemenin yanı sıra her birini test etme fırsatı da sunuluyor.

İstanbul Park, Türkiye, Peugeot, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)
19:56 Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)
19:56 Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası
19:56 Sağlık bakanı fahrettin koca silivri'de incelemelerde bulundu
19:55 Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
19:54 "Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz"
19:54 AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor