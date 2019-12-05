Haberler » Ekonomi » Peugeot Türkiye, SUV'da segment lideri - Ekonomi

Peugeot Türkiye, SUV'da segment lideri

Peugeot, kasım sonu itibarıyla satış sıralamasında beşinci sıraya yükselerek SUV segmentinde pazar lideri oldu.

05.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:12Peugeot Türkiye, SUV'da segment lideri
, kasım sonu itibarıyla satış sıralamasında beşinci sıraya yükselerek SUV segmentinde pazar lideri oldu.
Peugeot açıklamasına göre, kasım ayında yüzde 8,2 pazar payına sahip olan Peugeot , pazarın yüzde 28 daraldığı bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 6,1 pazar payına ulaştı. Böylelikle peugeot, geçen yıl sekizinci sırada olduğu pazarda beşinci sıraya çıktı.
Peugeot SUV ailesinin geçen yıl yüzde 9,9 olan segment payı, kasım sonu itibariyle 11 bin 485 adetle yüzde 14,8'e yükseldi.
Öte yandan, Peugeot SUV 3008, 9 bin 122 adet satış ve yüzde 16,5 pay ile C-SUV segmentinde de lider oldu.

Türkiye, Peugeot, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:33 AK Partili eski belediye başkanının inşaat ruhsatı iptal edildi - Ekonomi
10:32 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulama esaslarında değişiklik - Ekonomi
10:27 OPEC toplantısı bugün Viyana'da başlıyor - Ekonomi
10:26 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Ekonomi
10:23 Görme engelli öğrencilere akıllı baston desteği için imza atın - Ekonomi
10:04 Polonya, 8 bin külçe altınını İngiltere'den geri aldı - Ekonomi
10:00 Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:47 Anadolu Efes, Merter'deki arazisini sattı - Ekonomi
07:39 Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı - Ekonomi
20:54 Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir - Ekonomi
5.12.2019 10:35:07