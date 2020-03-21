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Peugeot Türkiye SUV'deki liderliğini koruyor

Peugeot Türkiye, 2020’nin ilk iki ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %90 oranında artışla 74.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
Peugeot Türkiye SUV'deki liderliğini koruyor
Peugeot Türkiye , 2020'nin ilk iki ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %90 oranında artışla 74.395 adet ile tamamlanan Türkiye toplam otomotiv pazarında satışlarını %168 artırma başarısı gösterdi.



Marka, 2020 yılının ilk iki ayında 3.778'i binek, 973'ü hafif ticari olmak üzere toplam 4.751 adet araç satışı gerçekleştirerek %6,4 payı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Şubat ayında toplam satış sıralamasında beşinci olarak yer aldı.

Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında ilk iki ayda payını 1,3 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi.

2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk iki ayında gerçekleştirdiği toplam 2.473 adet SUV satışı ile %14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi. Benzersiz sürüş keyfine ve geleceğin teknolojisine sahip Peugeot SUV 3008 modeli ise, Şubat ayında 1.218 adetlik satış ile de yine C-SUV segmentinin lideri oldu.

Peugeot'dan mart ayı kampanyası

Peugeot Türkiye, Mart ayında binek ve hafif ticari modellerinde yine rekabetçi finans kampanyaları sunuyor.

Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008 modellerinde 90.000 TL için 36 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot 308 ve Peugeot 301 modelleri 50.000 TL için %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 208 Signature versiyonu 50.000 TL için %0,99 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot Rifter, 60.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 50.000 TL için 12 ay %0,69 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Yeni Peugeot 508 ve Yeni Peugeot SUV 2008 de lansmana özel fırsatlarla Peugeot Yetkili Satıcılarında yerlerini alıyor.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler : Türkiye, Peugeot, Otomobil

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