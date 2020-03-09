Peugeot Türkiye, SUV segmentindeki liderliğini koruyor
Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği toplam 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.
09.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:38
Peugeot Türkiye , 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği toplam 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.
Peugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, 2020 yılının ilk 2 ayında 3 bin 778'i binek, 973'ü hafif ticari olmak üzere toplam 4 bin 751 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6,4 payı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte şubat ayında toplam satış sıralamasında beşinci olarak yer aldı.
Peugeot Türkiye, hafif ticari araç pazarında ilk 2 ayda payını 1,3 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi.
2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı aldı. Marka böylece SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.
Peugeot SUV 3008 modeli ise şubat ayında 1.218 adetlik satışla yine C-SUV segmentinin lideri oldu.
Öte yandan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mart ayında ticari ve binek modellerinde avantajlı fiyatlar ve rekabetçi finans kampanyaları sunuyor.
Peugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, 2020 yılının ilk 2 ayında 3 bin 778'i binek, 973'ü hafif ticari olmak üzere toplam 4 bin 751 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6,4 payı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte şubat ayında toplam satış sıralamasında beşinci olarak yer aldı.
Peugeot Türkiye, hafif ticari araç pazarında ilk 2 ayda payını 1,3 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi.
2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı aldı. Marka böylece SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.
Peugeot SUV 3008 modeli ise şubat ayında 1.218 adetlik satışla yine C-SUV segmentinin lideri oldu.
Öte yandan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mart ayında ticari ve binek modellerinde avantajlı fiyatlar ve rekabetçi finans kampanyaları sunuyor.
Kaynak: AA
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