Peugeot Türkiye'ye Müşteri Deneyimini "En Başarılı Yöneten Marka" Ödülü

Kaynak: AA

Peugeot Türkiye, müşteri deneyimini "En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü aldı.Peugeot Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçmek üzere Sikayetvar.com tarafından düzenlenen A.C.E Awards 2019 yarışmasında şirket, en yakın rakibinin 24 puan önüne geçerek 78 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu.A.C.E Awards 2019'da, 21 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markalar ödüllendirildi.Sikayetvar.com kullanıcılarına yapılan çeşitli anketlerden elde edilen veriler dogˆrultusunda oluşan "Müs¸teri Deneyim Endeksi", "En İyi Müs¸teri Deneyimi Yas¸atan Firmalar" belirlenirken, başarı skoru her firmanın s¸ikayet oranı, memnuniyet oranı, tes¸ekkür oranı ve müşterilerin markada kalma isteklerine bağlı olarak hesaplandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, son 3 yıldır aynı ödülü alan Peugeot Türkiye'nin, müşteri memnuniyetini müşteri sadakatinin temel belirleyicisi olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarımızın merkezine koyarak şikayetleri etkin ve doğru yönetmeyi ve böylelikle marka imajını, müşteri sadakatini, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın Peugeot Türkiye müşterileri tarafından böylesine anlamlı ödüller ile taçlandırılmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz."