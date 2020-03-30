Peugeot Türkiye yönetiminde görev değişikliği
Mayıs 2017 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.
30.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:12
Mayıs 2017 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye 'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.
Kaynak: Dunya.com