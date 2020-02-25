Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Peugeot yetkili firması NEV Otomotiv İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 98 bin TL'ye 2. el araç satın alan K.A. isimli bir müşterinin başına gelmeyen kalmadı. Araçta çeşitli arızalarla karşılaşan ve konuyu yetkili firmaya ileten K.A.'nın sorunlarına bir türlü çare bulunmadı. Firmayla sorununu çözemeyen tüketici hakkını aramak için yargı yoluna başvurdu.

FREN BALATALARI NEDENİYLE 800 TL ÖDEDİ

K.A. 11 Ekim 2019 tarihinde 98.056 TL'ye Peugeot yetkili firması NEV Otomotiv İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ikinci el bir araç satın aldı. 1 yıllık trafik geçmişi olan araçtan tuhaf sesler gelmesi üzerine tüketici K.A. aracı satın aldığı yetkili firmaya götürdüğünde, fren balatalarının bittiğini ve bu nedenle fren disklerinin bozulduğunu bu arızanın da garanti kapsamı dışında kaldığını öğrenir ve yaklaşık 800 TL ücret ödeyerek arızayı tamir ettirdi.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ ARACI İÇİN 200 TL DAHA ÖDEDİ

Ancak söz konusu araçta bu kez klima sorunu ortaya çıktı. Klimanın yaydığı kötü koku ve bakterilerden etkilenerek rahatsızlanan K.A. hastanede tedavi gördükten sonra tekrar aracını yetkili firmaya götürdü. Bu sırada bambaşka bir bilgi daha öğrenen K.A. aracının 30 bin km bakımının yapılmadığını, bu bakımda değişmesi gereken hava filtresinin ve polen filtresinin değiştirilmemiş olduğunu öğrendi. K.A. garanti kapsamında olan araç için bu kez 200 TL daha ödeyerek, arızayı tamir ettirdi.

DEĞİŞİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Tüketici K.A. NEV Otomotiv ile yaşadığı bu sorunları Peugeot Bölge Müdürlüğü'ne ilettiğinde başka bir vahim durumla daha karşılaştı. Normal prosedürlere göre ve yetkili firmanın da belirttiği garanti kapsamında olması gereken aracın 15 bin km bakımı yapılmadığı için bu kapsamdan düştüğünü öğrendi. Bu bilgi doğrultusunda tekrar Peugeot yetkili firması NEV Otomotivile iletişime geçen K.A. aracının ayıplı olması nedeniyle aynı model ve KM ve teknik özellikteki emsal araçla değiştirmelerini talep etti. Ancak yetkili firma, aracın bugünkü piyasa değerinin 90 bin TL civarında olduğunu ancak bu aracı 76-77 bin TL'ye geri alabileceklerini belirterek K.A.'nın talebini reddetti.

SON ÇARE YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Firma ile sorunu çözemeyen ve aracı aldığına bin pişman olan tüketici K.A. hakkını yasal yollarla aramak için mahkemeye başvurdu. Mağdur tüketici şimdi adaletten gelecek güzel haberi bekliyor.