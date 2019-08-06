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"Peygamber devesi" kelebeği avlarken görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.

06.08.2019 13:43
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde peygamber devesi böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceğinin avladığı kelebeği yemesi, ilginç görüntü oluşturdu.
Beslenme teknikleri dolayısıyla "avcı" olarak da nitelendirilen peygamber devesi, protein ihtiyacını tam karşılayamadığı zamanlarda cüce fare ve sinek kuşu gibi canlıları da avlayabiliyor.
Tarım alanları için son derece faydalı olduğu bilinen peygamber devesi, avını yakalayacağı zamanlarda kamufle olmak için üzerinde bulunduğu bitkinin rengini alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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