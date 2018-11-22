Peygamber ve Gençlik" Konferansı

22 Kasım 2018 Perşembe 16:50



22 Kasım 2018 Perşembe 16:50

Adıyaman Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Necmettin Erbakan üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.Perre salonda gerçekleştirilen programın açılışı Ulu Cami Müezzini Mustafa Yılmaz'ın okuduğu Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda Müftülük Engelli Koordinatörlüğü tarafından 6 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.Abdullah İbn-i Ümmi Mektum görme engelli öğrencilerine Braille baskısı kabartmalı Kuran'ı Kerim hediye edildi.İl Müftüsü Mehmet Taşçı yaptığı açılış konuşmasında Mevlid-i Nebi Haftası boyunca il genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın heyecan ve coşkusundan istifade etmek gerektiğini dile getirdi.Taşçı, Mevlid-i Nebi Haftasının önemine işaret ederek bu yılın temasının Hz. Peygamber ve Gençlik olarak belirlendiğini ve gençliğin önemli olduğunu söyledi.Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, konferans gerçekleştirdi. - ADIYAMAN