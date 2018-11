21 Kasım 2018 Çarşamba 14:37



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:37

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınları Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt tarafından "Peygamber ve Gençlik" konulu konferans verildi. Malatya İl Müftülüğü tarafında Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah sarayında düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınları Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, müftülük görevlileri ve vatandaşlar katıldı.Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okunmasının ardında programda konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen , Bugün bizim en kıymetlimiz Peygamberimiz dünyaya teşriflerinin 1447. yılı münasebetiyle toplandıklarını ifade ederek," Onun hayatı, sünneti ve hadisi şerifleri Kur'anın yanlış anlaşılmasının önünde bir engeldir. Peygamberimize rabbimiz ne desiyse o odur. Hz. Muhammet (s.a.v) sıradan birisi değildir. Kainatın yaratıcısı Ahsap suresinde onun için 'Allah'ın elçisi peygamberlerin sonuncusudur.' buyuruyor. Sebe süresinin 28. Ayetinde ' Biz seni başka değil ancak müjdeleyici, uyarıcı olarak bütün alemlere, bütün insanlara rahmet olarak gönderdik.' buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz, ' Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim' buyuruyor. Peygamberimiz sadece ilahi mesajı getirip işi biten de değildir. Bizi biz yapan değerlerin medeniyetimize iz bırakan medeniyetimizin temelinde ne kadar kavram varsa onunla içleri doldu. İnsan onunla kemali buldu. Hayatı yaşanır yapan sevgi, saygı, merhamet, diğer gamlık gibi insani değerler fert ve toplum hayatında yerini aldı. Asırlardır bu toprakları vatan yapmışsak, birlik ve ahenk içinde yaşamışsak bunların temelinde şüphesiz onun bıraktığı hayat ölçüleri vardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve İslam coğrafyasında cereyan eden yüreğimizi acıtan olaylar sevgili peygamberimizin bizlere öğrettiği ölçülerden ne kadar uzak kaldığımızı göstermektedir" dedi.Son yıllarda İslam toplumlarının sömürülmesinin bir aracı olarak, kullanıldığına dikkat çeken Çimen,"İslam toplumlarının sömürülmesinin bir aracı olarak kullanılan mesihçi, mehdici, hurifi gibi karakter arz eden FETÖ ve benzeri hareketlerle birlikte küresel emperyalizmin Ortadoğu'da iki asrı zamansız ihtiyaç duyduklarında kullanılmak üzere katil grubu yetiştirdikleri bir enfeksiyon alanı olarak da muhafaza ettikleri vahabi hülasaları anlayış asırlardır nice emek ve gayretle ortaya konmuş İslam medeniyetine ait mirası tarumar etmeyi kendine amaç edinen bu tedhiş ve tekfirci bakış bizim bu toprakların evlatlarının dini bünyesinde yer bulmamalıdır. Biz onu çok seven bir milletin çocuklarıyız. Onun sevgisi ve emaneti hala bu aziz milletin omuzlarında. Çocuklarımıza en çok onun isimlerini veriyoruz" ifadelerini kullandı.Vali Aydın Baruş, ise, "Sevgili peygamberimizi salat ve selamla anıyoruz. Hz. Muhammet (S.A.V) tüm insanlık için bir haberci, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Peygamberimiz hayatı ve insanlığa aktardığı ilkler ve hayat prensipleri sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için bir rehber niteliğindedir. Peygamber efendimizin Kur'an'ı Kerim rehberliğinde bizlere aktardığı değerlere en fazla sahip çıkan ve on değerleri dünya üzerinde yaşatmak için canını ortaya koyan büyük milletimiz olmuştur. Milletimizin tarih boyunca kurduğu medeniyetlerde peygamber efendimizin Kur'an'ın rehberliğinde ortaya koyduğu ödevleri kendisine temel unsurlar olarak alarak çocukların ve gençlerin hamurunu yoğurmuş ve tüm dünyaya hak ve adaleti götürmenin mücadelesini vermiştir. Milletimizin onun en güzel isimlerini çocuklarının isminde yaşatmıştır. Bu peygambere bu verilen değerin ne kadar büyük olduğunu ifade etmektedir. Yüzyıllar boyunca okutulan mevlitlerimizde sevgili peygamberimize salat ı selam getirdik. Süleyman Çelebi onun üzerine naatı şerif yazdı. ve biz önemli olaylarda bu mevlidi şerifi okuyarak sevgili peygamberimizi her zaman şükranla ve rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınları Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ise gençliğinin önemine dikkat çekerek,"Hayatımızın her evresi ve dönemi ayrı bir kıymete ve değere hais. Ama hiç şüphesiz ki insanlık için en özel ve kıymetli dönem gençlik dönemi. Dünyanın da ahiretin de kazanıldığı, kazanılabileceği önemli bir dönem insan için gençlik dönemi. Sevgili Peygamberimiz (sav) insanoğlunun hesap anında ömrünün genelinden, bütününden hesaba çekilmesinin dışında özellikle gençlik dönemini nerede nasıl değerlendirdin sualine muhatap olacağını bize bildirerek gencik döneminin, gençliğin önemini, kıymetini dikkatimize sunmuştur.. Gençken kul olabilmek, gençken teslim olabilmek, gençken ibadet etmek, kayim olmak iyilikte ve güzellikte başlı başına bir değerdir" diye konuştu.Programda son olarak Peygamber efendimiz konulu kompozisyon ve kırk hadis yarışmasında dereceye girenler ödüller verildi. - MALATYA