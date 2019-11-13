"Peygamberimiz ve Aile" Kartepe'de konuşuldu

i Nebi Haftasında "Hz. Peygamberi anmaktan anlamaya" düsturuyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" programına katıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde "Hz. Peygamberi anmaktan anlamaya" düsturuyla düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, il müftü vekilleri, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahilerin okunması ile başladı.



Programında söz alan İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün "Peygamberimizin dünyaya teşrifini birçok programla anlatmaya çalışıyoruz. En güzel ahlak, en güzel hayatın örneğidir. Bu özelliklerini herkes ile paylaşarak dünya ve ahiret hayatına ışık tutmak istiyoruz. Fahri Kainat Efendimiz bizlere her dönemde örnek olmaktadır. Bizlere rehberlik etmektedir. Her sene ayrı bir özelliğini ön plana çıkartarak toplumumuzun bilinçlenmesi sağlanmaktadır" dedi.



Düzenlenen programda Yrd. Doç. Dr. Recai Çetres, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi. Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. - KOCAELİ