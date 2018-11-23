23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Pazaryeri Müftülüğü tarafından ilçede "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı düzenlendi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'indeki konferansta yaptığı konuşmada, gençliğin insana verilmiş en önemli şey olduğunu söyledi.Gençlerin boş şeylerle oyalanmasına mani olmak gerektiğini belirten Çelik, "Gençlere Allah'ı, dinini, peygamberin yaşantısını anlatmalıyız. Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın. Onun için Peygamberimizi anmaya devam edeceğiz. Peygamberimizi anlayacağız." dedi.Daha sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çelik'e ilçenin kuruluşunu anlatan "Pazarlubey" tablosunu hediye etti.