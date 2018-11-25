25 Kasım 2018 Pazar 13:23



25 Kasım 2018 Pazar 13:23

Aydın'ın Germencik ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yapıldı.Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'i anmak ve yad etmek için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan da katılımcılara teşekkür etti.Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, daire amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.