Aydın
'ın Germencik
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yapıldı.
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu
, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'i anmak ve yad etmek için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.
Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan
da katılımcılara teşekkür etti.
Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi
, daire amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.
Aksu,Germencik,Aydın
25 Kasım 2018 Pazar 14:29