Peynir Bidonunda Uyuşturucu Sevkiyatı - Mersin

20 Kasım 2018 Salı 16:21



20 Kasım 2018 Salı 16:21

Mersin'de, polis ekiplerince bir yolcu otobüsündeki aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi.Peynir bidonunun sahibi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülenlere yönelik operasyonda da 7 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.