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Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

KAYSERİ'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:36 Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

KAYSERİ'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri-Malatya karayolunda belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonları içine gizlenmiş 490 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan T.A., R.T., M.K. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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