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Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:28 Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı
'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, R.T. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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