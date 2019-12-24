Haberler » 3. Sayfa » Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı - Haberler

Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:06 Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ağrı ilinden Kayseri'ye peynir bidonlarına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda T.A., R.T., M.K. ve E.G. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan peynir bidonlarının içinde yapılan aramalarda 490 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:34   KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ - Haberler
16:30   ToTok: BAE'nin 'casusluk için kullandığı' iddia edilen, Google ve Apple'ın kaldırdığı uygulama - Haberler
16:29   Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı - Haberler
16:29   Minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı - Haberler
16:26   Ceren'in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı - Haberler
15:54   Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Haberler
15:41   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haberler
15:22   İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Haberler
15:18   5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Haberler
15:01   Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi - Haberler
24.12.2019 16:38:21