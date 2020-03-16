Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'da kentin daha yeşil, düzenli ve estetik görünümüne katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.
16.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:01
Hatay 'ın tarihi ve kültürel öneminin farkındalığıyla hizmet üreten HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Dörtyol 'daki Özerli ve Onbaşı kavşakları ile Ali İhsan Bölükbaşı Bulvarı'nda peyzaj çalışması gerçekleştirdi.
İlçenin merkezi noktasındaki iki kavşağı göze hitap edecek şekilde düzenleyen ekipler, yeni kavşakları vatandaşların beğenisine sundu.
Kaynak: Bültenler
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti