PFDK, Başakşehirli Manuel Da Costa'ya 3 Maç Ceza Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir forması giyen Manuel Da Costa'ya 3 maç ceza verdi. Tecrübeli oyuncu, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.
11 Aralık 2018 Salı 16:53