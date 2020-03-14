PFDK ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.
14.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:42
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.
Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Etimesgut Belediyespor ile oynadığı müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibin yöneticilerine ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, muhabire yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'in, muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezasına çaptırılırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Disiplin Kurulu'na sevk edilen gazeteci Orhan Olgun ise 15 gün süresi boyunca akreditesi iptal edilerek basın tribünlerine girişi yasağı getirildi. - VAN
Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Etimesgut Belediyespor ile oynadığı müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibin yöneticilerine ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, muhabire yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'in, muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezasına çaptırılırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Disiplin Kurulu'na sevk edilen gazeteci Orhan Olgun ise 15 gün süresi boyunca akreditesi iptal edilerek basın tribünlerine girişi yasağı getirildi. - VAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mehmet Selim Kiraz, Van, Spor
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