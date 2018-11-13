13 Kasım 2018, 17:43
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PFDK'dan 3 Maç Daha Ceza Alan Fatih Terim'in Kaçıracağı Maçlar Belli Oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı derbi sonrası Fatih Terim'e verilen 7 maçlık cezaya 3 maç daha ekledi. Galatasaray, Türkiye Kupasında turu geçerse Fatih Terim, kalan 9 maçlık cezasının 5'ini lig maçlarında, 4'ünü kupa maçlarında çekmiş olacak.

PFDK, olaylı derbi sonrası Fatih Terim'e verilen 7 maçlık cezaya 3 maç daha ekledi. Kayserispor maçında yer almayan Terim, böylelikle 9 maç daha takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında olmayacağı maçlar da netleşti.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA YOK

Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir(D) ve Sivasspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak olan Terim, kupada da 5. Turda takımını yalnız bırakacak.

ASLAN KUPADA TUR ATLARSA, CEZAYI KUPA MAÇLARINDA ÇEKECEK

Galatasaray, kupada tur atlarsa Fatih Terim, son 16 turunda da cezalı olacak. Ancak Galatasaray turu geçemezse, Terim bu cezaları Ankaragücü ve Göztepe maçlarında çekecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Fatih Terim
13 Kasım 2018 Salı 17:43



YORUMLAR (5)
28: Konuşma dedim muşmula suratlıya aklınca federasyonla kaşat geçiyor.Giydirdilermi şimdi...
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OKTAY: spor ahlakı nerede sevgili sporcular.
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SADOOM: bravo MHK herkes adam gibi işini yapacak
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SEN BETER OL ULAN: ÖZGÜR
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ERCAN: beter olsun hepsi
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