11 Aralık 2018, 19:23
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Pfdk'dan Ahmet Ağaoğlu'na ve Manuel da Costa'ya Ceza!

Pfdk

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı bordo mavili kulübe 100 bin TL para cezası, başkan Ahmet Ağaoğlu'na ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Başakşehirli futbolcu Manuel Da Costa'ya Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol  Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak  mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ahmet Ağaoğlu'na, bordo-mavili  kulübün internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60  gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Kurulun Trabzonspor Kulübüne de 100 bin lira para cezası uyguladığı  ifade edildi.
Açıklamada, PFDK'nin, Medipol Başakşehir futbolcusu Manuel da Costa  ile Adana Demirspor'un oyuncusu Hamidou Traore'ye 3'er maç ceza verdiği  kaydedildi. Ayrıca da Costa'ya 13 bin, Traore'ye de 6 bin 500 lira para cezası  uyguladığı aktarıldı.
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