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PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Ali Koç aldığı bu cezayla 28 Eylül tarihinden oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alamayacak.

24.09.2019 16:38

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün açıklanan PFDK kararları sonrasında Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi. Koç, aldığı bu cezayla cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak.

İşte PFDK kararları;

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor

YORUMLAR(20)
HAMAMCI:Tüm Cinconlu Arkadaşları Hafta sonu Maç Öncesi Hamama Bekliyorum.
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2 1
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KEBAPÇI SELO:Ali Koç Ne dedi ? Fatih terime Olmayan birşey söyleyipde İftiramı attı ? Yalan yanlış konuşupda Argo bir kelimemi dedi ? Yıllardır Saha içerisinde Hemen herkeze Salyaları akarak küfür eden ve bu yüzden de Cezalar aldığını belirtti. Sen Sivil hayatında Hırsızlık yap, adam yarala Vs. Sonrada iş başvurusu yaptığında Temiz Kağıdı İstemiyormu İş yeri ? Aldığın kağıttada bu işlediğin suçların yazması kimin Suçu ? Terimin mesleği ile ilgili aldığı Temiz kağıdında da bunlar yazıyor Ali Başkan bunudedi
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2 2
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TERİM:Yaw Aliye şundan kızdım. Ctesi zaten Bize gelicen Beni çek bir köşeye Hoca bak böyleyken böyle dese zaten tamam derdim. Ama Mikrofonu görüpde Tv çıkıp Milletin içerisinde Yok Fatihin sicili bozuk demesine kızdım. Sicil ise benim sicilim Bu Sicille İşde buluyom Milyonlarıda alıyom kime nee
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2 0
GS:Gs taraftarı olsamda Fatih terimi çok başarılı bulup Yaptığı iş için Sevsemde Karakter ve davranışlarını tasvip hiç ama hiç etmiyorum.
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4 1
SÜPERR:Fanatiklik Başka, Tarafsız futbol sever olarak bakmak başka. Çok Doğru bir tesbit olmuş Gerçekten de Tebrik ederim.
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3 0
EFEDAYI:Ne demiştik bu aptalca konuşmayı Galatasaray stadına gitmemek için yaptı . Amacına ulaştı. . .
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12 4
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YARAYA TUZ BASTIK PARDON:ALİ KOÇ doğru söyledi. . . . . Fatih Terim -Hasan Şaş stadlara bile alınmamalı. . . Futbolun çirkin yüzleri bunlar. . .
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FATİH:Futbolun yüz karası sizlersiniz, tescilli şikeciler sizi...
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0 4
DÜZENLİ GÖÇMEN:çok para cezası vermişsiniz ya hatta keçiörenden aldıgınız parayı alıp ali koça verseydiniz teşekkür babında
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10 4
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CCC:adam kendi kendine ceza yazdı
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10 1
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