PFDK'dan birçok kulübe para cezası

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe para cezası keserken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e ise 5 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"Konyaspor Kulübü'nün, 29.09.2019 tarihinde oynanan Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası karma alanda yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İM Kayserispor Kulübü idarecisi Erdem Kemaloğlu'nun 29.09.2019 tarihinde oynanan Konyaspor - İM Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Silviu Lung'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 28.09.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 108, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin 28.09.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un 29.09.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gazişehir Gaziantep Kulübünün, 30.09.2019 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep - Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü teknik sorumlusu Metin Diyadin'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Osmanlıspor'un 29.09.2019 tarihinde oynanan Menemenspor - Osmanlıspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Giresunspor Kulübü'nün, 29.09.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA