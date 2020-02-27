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PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

27.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:12

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.

PFDK kararları şu şekilde:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ALT AVİS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, O, P, MİGROS A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, FENERİUM AVİS ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERİUM ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen FENERİUM ALT AVİS G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR MİGROS TRİBÜN F, G, H, N, O, P nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi MUSA MERT ÇETİN'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi NECATİ ATEŞ'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ersun Yanal, Deniz Türüç, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ADINIZI YAZIN:nedense ayni olaylar baska stadda oldumu 3 mac kapanir fb de 1 macdiger takimlarin antronerleri ve oyunculari 4/5 mac ceza alir fb ninki 1 macilginc, adaletsizlik degilmi. arastirilmasi lazim
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KEMAL6161:ALLAHın adaletini anlayın artık. hala pislik çamur peşindesiniz. şu oyunculara verilmeyen cezalara bak. ozanın açıklamaları, denizin yedek kulübesine saldırmasının karşılığı olmayacak mı? hakem iyi niyetli değil diyor tffye laf söylüyor bu mu adaletiniz. Çok şükür ALLAHın adaleti var
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KEMAL6161:4 milyar borç açıklamıştın, oyuncu satmadın avrupa gelirin yok hiçbir şeyin yok her şey olsa bile 2 milyara düşmenin mantıklı hiçbir açıklaması yok. buna rağmen limit arttırımı yapılıp 100 milyon rahatlatma sağlanıyor fenere. zamanında başvuru bile yapmadınız kanıtlayın denilince de belgeler gizli diyorsunuz. bugünün tff başkanı 2010 2011 yılında fenerin yöneticisiyken ikiniz sıkı ilişki içindeyken size kim neden güvensin. ozana denize verilmeyen cezaların komikliğine bak acizsiniz
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SİZ İFLAH OLMAZSINIZ:ilahi adalet diye bir şey var bunlar çıkıyor işte. çamura pisliğe bulaştıkça rakiplere iftiralar attıkça daha beterini yaşıyorsunuz. hala anlamıyorsunuz. hala cezaların komikliğine bak. hala kayırmaca var. bir gün herkes ölecek hesabını verecek, adaletsizliği yapanlar da destekleyenlerde hepiniz bunu bilin
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SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ:rezilliğe bak ozana plaket verseydiniz. fenerli nihat abisine bir kaç şey söylüyor istifa et demiyor. o tepkiler tamamen tiyatroya benziyor
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GS Lİ:ozana hiç maç cezası gelmemiş nasıl oluyorsa
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İNSAN:Aynı müsabakada FENERBAHÇE A. Ş. sporcusu OZAN TUFAN''ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13. 000. -TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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AHMET:13000 lira ceza vermişler
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BEŞİKTAŞLI:bir maç ceza verirken uykularınız çok kaçtı mı korkmayın tahkim onu da kaldırır üstüne ödül bile verebilir
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