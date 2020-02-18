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PFDK'dan F.Bahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası

PFDK, Fenerbahçe'ye Kırklarelispor maçında açtığı pankart nedeniyle 24 bin TL, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de 75 bin TL para cezası verdi.

18.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Şubat 2020 tarihli kararlarını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, 'nin TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı 24 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

AHMET NUR ÇEBİ'YE DE CEZA

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor görevlisi Teoman Eriş, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı, Fenerbahçe Kulübü ise taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası aldı.

HAKEM HATALARINA TEPKİ PANKARTI

Fenerbahçe, Kırklarelispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçına, "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla çıkmış ve takım aleyhine yapılan hakem hatalarına karşı tepki ortaya koymuştu.

Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da "#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı" etiketini kullanmıştı.

PFDK'dan F.Bahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (6)
MEMLEKETİM:Pankart acildigi gün söyledim. Simdi yine söylüyorum. Hükümet''e sesleniyorum. Birakin Suruye''yi simdilik bir kenara bu isyanker futbol kulüplerine el atin. Darbeyi bunlardan göreceksiniz.
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KENAN:Cezalar sadece fb bjk 6saray ve hamsi spor kollanmaya devam
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7BAHÇE KOLLANAN:7bahçe kollanan
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ABDULLAH T:Fenerbahçe klüp olarak organize bir şekilde eylem yapıyor 24 bin TL ceza Beşiktaşlı bir kişinin açıklamasına 75. 000 TL ceza. GS yapsaydı herhalde klübü kapatırlardı
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YAŞLI KURT:Bence şike saray sampuanlik yolunda sinsi sinsi ilerliyo looo. Engelleyin nolurr
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SERHAT:abi o 24 bini bana verseydiniz heryerde paylaşırdım hem sizde hayır yapmış olacaktınız gitti boşu boşuna 24 bin
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