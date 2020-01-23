PFDK'dan Fenerbahçe'yi sevindiren karar

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriq ceza almadı.

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Sivasspor Kulübü'nün, 19.01.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş -Demir Grup Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü sporcusu Uğur Çiftçi'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 19.01.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Denizlispor Kulübü'nün, 19.01.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü sporcusu Zoran Kvrzıc'in, 18.01.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam'ın, 19.01.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor -Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Vedat Muriq hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

Keçiörengücü Kulübü idarecisi Abuzer Şahin'in, 19.01.2020 tarihinde oynanan Keçiörengücü-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübü'nün, 17.01.2020 tarihinde oynanan Menemenspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, başkasına ait akreditasyon kartının kullanılarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Menemenspor Kulübü görevlisi Mustafa Şarlı'nın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük'ün, 19.01.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

Kaynak: İHA