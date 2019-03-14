Pfdk'dan Fırat Aydınus'a 30, Yusuf Bozdoğan'a 10 Gün Men Cezası

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/profesyonel-futbol-disiplin-kurulu/' title='Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu</a> (PFDK), Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında küfürleşen hakem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/firat-aydinus/' title='Fırat Aydınus'>Fırat Aydınus</a>'a 30, yardımcı hakem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yusuf-bozdogan/' title='Yusuf Bozdoğan'>Yusuf Bozdoğan</a>'a ise 10 gün men cezası verdi.<br><br> <a class='keyword' href='/profesyonel-futbol-disiplin-kurulu/' title='Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu</a> bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Süper Lig hakemi <a class='keyword' href='/firat-aydinus/' title='Fırat Aydınus'>Fırat Aydınus</a> ve Süper Lig yardımcı hakemi <a class='keyword' href='/yusuf-bozdogan/' title='Yusuf Bozdoğan'>Yusuf Bozdoğan</a>'ın cezaları belli oldu. Alınan kararlara göre, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.<br><br>Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. - İSTANBUL