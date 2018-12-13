13 Aralık 2018, 17:21
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PFDK'dan Galatasaray'a Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 60 bin lira ceza kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 60 bin TL ceza kesti. PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Galatasaray, talimatlara aykırı hareketten 60 bin TL para cezasına çarptırıldı. PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray A.Ş.'nin, 08.12.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
13 Aralık 2018 Perşembe 17:21



YORUMLAR (3)
_._: Bu hafta ceza gelmeyecek diye üzülüyorduk, şaşırıyorduk:S İyi alıştık, haftada 1 günlük doz ceza iyi geliyor!:) tayfunaka. mynet
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RAA: TFF galatasaraya atacak baska bir camur bulamadinizda böyle komikliklemi vurmaya calisiyorsunuz yaziklar olsun size
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ANDSMERO : BETER OLSUN CINCON VE FENEV VE HAMSİ GAFALILAR
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