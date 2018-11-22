22 Kasım 2018, 17:08
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PFDK'dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Hak Mahrumiyeti Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 60 günlük hak mahrumiyeti cezasına ek olarak 45 gün daha ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 30 bin lira para cezası verdi. PFDK, daha önce de Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

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Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray,Mustafa Cengiz
22 Kasım 2018 Perşembe 17:08



YORUMLAR (1)
GOMİS: Beni satarsınız he! Bunlar daha iyi günleriniz
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