Pfdk'dan Mustafa Cengiz'e Ceza

22 Kasım 2018 Perşembe 17:10



22 Kasım 2018 Perşembe 17:10

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e kulüp sitesinden yapılan açıklama sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir." - İstanbul