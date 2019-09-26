Pfdk'dan mustafa cengiz'e ceza çıkmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilen Mustafa Cengiz için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK, Göztepeli Andre Poko'nun ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası ve Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor'a taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle tribün kart blokesi cezasına çarptırıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 20.09.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANDRE BIYOGO POKO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, stadyumda yanıcı madde bulundurulmasından dolayı 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Güvenlik başlıklı 9. maddesinin 5. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY A, B, C, D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ALTAY Kulübü antrenörü ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY MARATON ÜST C, D, KAPALI ÜST KUZEY A, B, KAPALI ÜST GÜNEY D, E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- OSMANLISPOR Futbol Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C ve KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- AKHİSARSPOR Kulübünün, 22.09.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: DHA