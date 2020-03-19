PFDK'dan Mustafa Durmuş'a ceza çıkmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe müsabakasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edilen İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Mustafa Durmuş hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'nın 19 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. PFDK'dan yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Mustafa Durtmuş için cezaya gerek görülmediği kaydedildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DURMUŞ hakkında, 14.03.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- OSMANLISPOR FK sporcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in, 15.03.2020 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu BEKİR YILMAZ'ın, 15.03.2020 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN SÜZEN'in, 15.03.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 16.03.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ERKAN ZENGİN'in, 16.03.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 15.03.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü idarecisi CENK LALECİ'nin, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- İSTANBULSPOR A.Ş. başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun, 15.03.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü FATİH TEKKE'nin, rakip takım idarecisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 14.03.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 255 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 115.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi SERKAN HURMA'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi ÜMİT ABDULLAH BİLİK'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi GÜRAY SEVİNDİRİCİ'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi GÜRAY SEVİNDİRİCİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi MURAT AKIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. antrenörü ÖZHAN PULAT'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA