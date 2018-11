Pfdk'dan Serdar Aziz'e 3 Maç Ceza

29 Kasım 2018 Perşembe 18:19



29 Kasım 2018 Perşembe 18:19

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maçla cezalandırdı. Kurul ayrıca, GS TV'deki açıklamalarından dolayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verdi. Böylece Cengiz'in toplam cezası 150 gün oldu.PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:-Adıyaman Bölgesel Yardımcı Hakemi Yunus Furkan Keleş'in Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,Galatasaray'ın 23.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kala arkası 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve kuzey kala arkası 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray'ın müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray'ın, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray Kulübü sporcusu Serdar Aziz'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Galatasaray'ın 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Galataaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu)Trabzonspor'un, 25.11.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt J, güney kala arkası alt J, kuzey kale arkası alt J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Trabzonspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Akhisarspor Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu maraton E ve F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Bursaspor Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan Akhisarspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı alt tribün E,F,D, kuzey alt tribün C,D,E,F, doğu alt tribün B,C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey alt D,E, doğu alt C, batı alt E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kuzey alt D,E doğu alt C, batı alt E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,Aynı müsabakada MKE Ankaragücü idarecisi Tuna Yılmaz'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Beşiktaş'ın 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş idarecisi Rıza Ali Naibi'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Çaykur Rizespor'un, 25.11.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası B,C, maraton kuzey alt D, kapalı üst kuzey G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Adanaspor Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Adanaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Adanaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Osmanlıspor FK Kulübü sporcusu Magaye Gueye'nin, 26.11.2018 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Hatayspor Kulübü'nün, 24.11.2018 tarihinde oynanan Hatayspor - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP D ve maraton A,B,C,D,E,F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Denizlispor Kulübü'nün, 25.11.2018 tarihinde oynanan Denizlispor - Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü antrenörü Gürkan Aslan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü sporcusu MBamba'nın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Gençlerbirliği Kulübü'nün, 24.11.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL