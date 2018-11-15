Pfdk'dan Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'a Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'nun 15.11.2018 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ÇAPA'nın, 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİT KARAFIRTINALAR'ın, 10.11.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ALİ DERE'nin, 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.