PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 24 bin, Konyaspor'u 36 bin ve MKE Ankaragücü'nü 99 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Galatasaray ve Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un oyuncusu Özer Hurmacı'ya, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi. Giresunspor'dan Lucien Michel Landel'e de 2 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekipleri Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Adanaspor ve Altay'a çeşitli cezalar verirken, Boluspor'un antrenörü Uğur Okur, 1 maç ceza aldı.

Kaynak: AA