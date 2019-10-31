Haberler » Spor » PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.

31.10.2019 17:28PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PDFK, Galatasaray'a 24 ve Trabzonspor'a 45 ve Aytemiz Alanyaspor'a 36 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ve Trabzonspor, ayrıca tribün kapatma cezası aldı.
Kurul, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a da tribün kapatma cezası verilmesini kararlaştırdı.
PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e ise 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdi.
Gaziantep Futbol Kulübü Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para ile cezalandırıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a 20 bin ve Keçiörengücü'ne 18 bin lira para cezası verildi.
Bolusporlu oyuncu Umut Gündoğan'ın 2, Hataysporlu oyuncu Kubilay Sönmez'in ise 6 bin 500 lira para cezası alması kararlaştırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:42 Pique: "Eğer Neymar gelirse..."
18:42 WTA Finalleri'nde ilk yarı finalistler belli oldu! Kırmızı Grup'tan Barty ve Bencic...
18:32 Kayserispor'da 'Samet Aybaba' gafı! Skorbord...
18:26 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
18:19 Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
18:14 Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret
18:12 PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!
31.10.2019 18:49:42