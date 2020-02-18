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PFDK'den Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

18.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:02PFDK'den Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Kulübüne para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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