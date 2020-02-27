PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun ayrıca Beşiktaş'a 200 bin, Trabzonspor'a 110 bin, Göztepe'ye 50 bin ve MKE Ankaragücü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da 24'er bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Beşiktaşlı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı. Trabzonsporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarına ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.