Pfdk'den Akhisarsporlu Manu'ya Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu'ya 2 maç men cezası verdi.<br><br>TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçtan sonra kırmızı kart gören Manu'ya rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 lira para cezası verdiği bildirildi.<br><br>Cezasının ilkini Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındakin Aytemiz Alanyaspor müsabakasında çeken 25 yaşındaki futbolcu, ligde 9 Mart Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.<br><br>Kurulun, Türkiye Kupası müsabakalarındaki ihlallerden dolayı Trabzonspor'a 20 bin, Spor Toto 1. Lig temsilcileri Hatayspor'a 26 bin, Ümraniyespor'a ise 10 bin lira ceza kestiği kaydedildi.