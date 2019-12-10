Haberler » Spor » PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Diarra'ya 2 maç ceza - Spor

PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Diarra'ya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün Malili futbolcusu Souleymane Diarra'ya 2 maç men cezası verdi.

10.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:06PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Diarra'ya 2 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Futbol Kulübünün Malili futbolcusu Souleymane Diarra'ya 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında GMG Kırklarelispor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Gaziantep FK'den Diarra'ya, 2 maç menin yanı sıra 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.
Kurulun, kupadaki Altay maçında karma alanda yayıncı kuruluş dışında röportaj verildiği için Trabzonspor Kulübüne de 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:14 Gustavo Henrique'nin En İyi Anları - Spor
18:14 Santos, Copa Libertadores'e Hazır! - Spor
18:14 Lautaro Martínez'in Barcelona'ya Attığı Tarihi Gol - Spor
18:14 Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Goller - Spor
18:14 Derby Country'nin Manchester United'ı 3-2 Yendiği Unutulmaz Maç - Spor
17:37 Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:12 Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi - Spor
16:54 İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor - Spor
16:38 Jose Mourinho, milli oyuncu Zeki Çelik'e kancayı taktı - Spor
16:28 Bu sene Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray! - Spor
10.12.2019 18:25:02