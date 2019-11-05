PFDK'den Göztepeli futbolcu Sanneh'e 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Sanneh'e 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, Yukatel Denizlispor'a 100 bin, Fenerbahçe'ye de 25 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA