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PFDK'den Göztepeli futbolcu Sanneh'e 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verdi.

05.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:44PFDK'den Göztepeli futbolcu Sanneh'e 2 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Sanneh'e 2 maç men cezası verildiği bildirildi.
PFDK'nin, Yukatel Denizlispor'a 100 bin, Fenerbahçe'ye de 25 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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