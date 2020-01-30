Haberler » Spor » PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza - Spor

PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.

30.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:52PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.
Ligin 19. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'nin 125 bin, Göztepe'nin 49 bin, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 34 bin, Eskişehirspor'a 12 bin, Bursaspor'a 5 bin 250 ve Ekol Göz Menemenspor'a da 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı. Ayrıca Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçında e-biletlerinin bloke edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:16:25