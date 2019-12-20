Haberler » Spor » PFDK'den Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası - Spor

PFDK'den Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yaptığı maçtan sonra çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.

20.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:08 PFDK'den Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yaptığı maçtan sonra çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Türk asıllı İsveçli futbolcuya kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun, Galatasaray Kulübüne mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin lira, merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı ise 25 bin lira olmak üzere toplamda 97 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.
Disiplin kurulunun, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladığı aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Jimmy Durmaz, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:04   Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor
18:55   Atiba derbinin şifresini verdi - Spor
18:42   Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Spor
18:24   TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Spor
18:17   TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
20.12.2019 19:04:59