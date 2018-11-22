Pfdk'den Mustafa Cengiz'e 45 Gün Hak Mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.<br><br>TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Cengiz'e, 14 Kasım'da sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.<br><br>PFDK, 13 Kasım'da da Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.<br><br>Açıklamada PFDK'nin Galatasaray Kulübüne de 14 Kasım'da resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.