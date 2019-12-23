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PFDK'den Tuzlasporlu Gökhan Çıra'ya 5 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.

23.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları 5. tur rövanş maçının ardından çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ile 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Kurulun, Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4 maç men, Bayram Olgun'a ise maç sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 1 maç men ve 3 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Açıklamada, Tuzlasporlu yönetici Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca Tuzlaspor Kulübüne de 30 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.
PFDK'den Tuzlasporlu Gökhan Çıra'ya 5 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Çıra, Spor

Kaynak: AA


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