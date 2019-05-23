23.05.2019 17:33
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PFDK, Fatih Terim ve Orhan Ak İçin Ek Bilgi ve Belge İstedi

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar sonrasında Fatih Terim ile Orhan Ak hakkında karar verebilmek için ek bilgi ve belge istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı.

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ - Medipol Başakşehir AŞ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

SEVK NEDENLERİ NELERDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

PFDK, Fatih Terim ve Orhan Ak İçin Ek Bilgi ve Belge İstedi

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YORUMLAR (6)
LİG TV: fatih terim bir kenara süper lig bir tarafa adamı yıkamadınız
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ADINIZI YAZIN: SIRF SON MAÇTA OLSUN VE KUPA TÖRENİNDE BULUNSUN CEZAYI SONRA VERİRİZ DİYORLAR. LİG BİTTİ TFF HALA AYNI.
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4 1
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SELO: Abdullah avcı Maç sonrası ne olup bittiğini açıklamadı mı ? Adam bizim oraya gelip küfürler etti, sonrasında da yumruk atıp kaçıp gitti dedi. O günden bu güne Terim çıkıpda bu konuya tek kelime cevap verdi mi ? Öyle 3 maç 5 maç ceza vericekseniz hiç vermeyin.
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6 3
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  • GS : SEN GERCEKTEN YUMRUK ATIGINI GÖRDÜN MÜ ORHAN AK NIYE EL KOL HAREKETI YAPIYOR VE TERIMI ISARET EDIYOR ORHAN AK ORDA HEKEME NE DIYOR KESKE VURSAYDIDA 15 MAC CEZA ALSIN O ZAMAN KABULENIRDIK
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    3 4
BJK: HER MAÇTA NELER OLUYOR ÇOK ABARTTI BASIN , KADIKÖYDEKİ FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEYİN SONRA KARAR VERİN
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4 3
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